прогуляться, перекусить

От пользователя @NikName

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Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Есть здесь моя подруга?

Екатеринбург → Другое собраться в большой компании

Екатеринбург → Другое Поездка в Абхазию, с 17 августа на 10 . На одного выходит 51300

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

Екатеринбург → Другое Погулять в парке

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