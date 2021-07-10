Екатеринбург
Найти друзей
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dasya34563
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Вторчермет, виз.
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Ищу друзей
Екатеринбург → Другое
Прогуляться и покататься по городу
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Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?
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Прогуляться
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Велопокатушки
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Поиграть в настольные игры
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Рыбалка, где? Чо ? Каво ?
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Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
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Пробежаться заречный
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Хочу найти друзей
Екатеринбург → Другое
Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать
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