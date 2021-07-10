прогуляться, перекусить

От пользователя @Dasya34563

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Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

Екатеринбург → Другое Поиграть в настольные игры

Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

Екатеринбург → Другое Прогуляться и покататься по городу

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