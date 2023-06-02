Екатеринбург
На следующей неделе
прогуляться, перекусить
Посещение мероприятий, прогулка, общение, с приятным человеком
От пользователя @Wladislowa
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