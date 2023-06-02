От пользователя @Wladislowa

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Екатеринбург → Другое В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

Екатеринбург → Другое Погулять по набережной

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

Екатеринбург → Другое Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

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