Екатеринбург
На следующей неделе

фото пользователя Wladislowa
прогуляться, перекусить

Посещение мероприятий, прогулка, общение, с приятным человеком

От пользователя @Wladislowa

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Екатеринбург

маленькое фото пользователя NektoGleb
Екатеринбург → Другое

Настольные игры

маленькое фото пользователя Mixiz
Екатеринбург → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Anaesthesia
Екатеринбург → Другое

Предлагаю погулять вечером🥺

маленькое фото пользователя Derzky_Yoghik
Екатеринбург → Другое

Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

маленькое фото пользователя quexx
Екатеринбург → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя NOT_HE_HE
Екатеринбург → Другое

Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

маленькое фото пользователя Alena1992
Екатеринбург → Другое

Познакомиться,погулять,сходить в кино…

маленькое фото пользователя Egosumlex
Екатеринбург → Другое

Погулять по набережной

маленькое фото пользователя Slawa
Екатеринбург → Другое

Покушать, Старик Хинкалыч

маленькое фото пользователя Vladimsav
Екатеринбург → Другое

Ночь музыки

маленькое фото пользователя Alma
Екатеринбург → Другое

поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Alis33
Екатеринбург → Другое

В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!