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От пользователя @Kse_nia

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Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

Екатеринбург → Другое За грибами

Екатеринбург → Другое Хочу найти собеседника на любые темы.

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

Екатеринбург → Другое Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Екатеринбург → Другое Сходить в кино на фильм «Вышка» в 1:05 в Гринвиче.

Екатеринбург → Другое Расскажите о своей любимой книге 📖

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Провести время

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