Екатеринбург
Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?
прогуляться, перекусить
От пользователя @Maksyral
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