прогуляться, перекусить

От пользователя @Renat27

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Екатеринбург → Другое Прогуляться в любое время

Екатеринбург → Другое Сходить в кино кататься на велосипеде

Екатеринбург → Другое Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

Екатеринбург → Другое Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

Екатеринбург → Другое Затусить на гикфесте 5 сентября

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое Погнали вечером в бар

Екатеринбург → Другое Главное - встретиться с классными людьми!

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