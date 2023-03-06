Екатеринбург
Киношка, велик или просто гулять)

фото пользователя Renat27
прогуляться, перекусить

От пользователя @Renat27

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Екатеринбург

маленькое фото пользователя Misha66
Екатеринбург → Другое

Погулять, пообщаться, вкусно поесть

маленькое фото пользователя Marick
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, пообщаться, попить кофе

маленькое фото пользователя TRUSHA
Екатеринбург → Другое

Главное - встретиться с классными людьми!

маленькое фото пользователя User_Nat
Екатеринбург → Другое

Погнали вечером в бар

маленькое фото пользователя Lega
Екатеринбург → Другое

чем заняться вечером :с

маленькое фото пользователя chanelovich
Екатеринбург → Другое

Затусить на гикфесте 5 сентября

маленькое фото пользователя Kulibin.D
Екатеринбург → Другое

Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

маленькое фото пользователя Mishanya
Екатеринбург → Другое

Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

маленькое фото пользователя MariaFlores
Екатеринбург → Другое

Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

маленькое фото пользователя Ilys2211
Екатеринбург → Другое

Сходить в кино кататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Leksus3005
Екатеринбург → Другое

Хочу прогуляться

маленькое фото пользователя Anna36
Екатеринбург → Другое

Прогуляться в любое время

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!