прогуляться, перекусить

От пользователя @NatCat

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Екатеринбург → Другое По общаться,погулять,сходить куда нибудь

Екатеринбург → Другое Буду рада компании

Екатеринбург → Другое Поиграть в настольные игры

Екатеринбург → Другое Есть здесь моя подруга?

Екатеринбург → Другое На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией

Екатеринбург → Другое Я хочу прогуляться

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое поболтать на различные темы

Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

Екатеринбург → Другое Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?

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