Ищу людей с которыми творить контент вместе на твиче.

От пользователя @Persik_089

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Екатеринбург → Другое За грибами

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Перекусить в кафе

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

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