Екатеринбург
Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко
сходить на мероприятие
Концерт состоится 30го июня. StandUp Spot (ул. Вайнера, 10, 5 этаж) в 21.30. Можно встретится пораньше - пообщаться, погулять
От пользователя @Na_ra
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