Екатеринбург
Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко

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сходить на мероприятие

Концерт состоится 30го июня. StandUp Spot (ул. Вайнера, 10, 5 этаж) в 21.30. Можно встретится пораньше - пообщаться, погулять

От пользователя @Na_ra

1 участник
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