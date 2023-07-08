Концерт состоится 30го июня. StandUp Spot (ул. Вайнера, 10, 5 этаж) в 21.30. Можно встретится пораньше - пообщаться, погулять

От пользователя @Na_ra

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Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое Погулять, покушать, попить пивка в центре)

Екатеринбург → Другое Может встретимся и узнаем друг друга? )

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

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