Екатеринбург
Ищу друзей

фото пользователя Elena91
прогуляться, перекусить

Ищу друзей, для того чтобы можно было сходить куда нибудь прогуляться или просто посидеть поболтать...

От пользователя @Elena91

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