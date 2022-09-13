Екатеринбург
Ищу друзей
прогуляться, перекусить
Ищу друзей, для того чтобы можно было сходить куда нибудь прогуляться или просто посидеть поболтать...
От пользователя @Elena91
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