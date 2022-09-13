Ищу друзей, для того чтобы можно было сходить куда нибудь прогуляться или просто посидеть поболтать...

От пользователя @Elena91

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Екатеринбург → Другое Расскажи как прошел твой день?✨

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

Екатеринбург → Другое Общение по интересам

Екатеринбург → Другое Поиграть в настольные игры

Екатеринбург → Другое Сходить на прогулку.

Екатеринбург → Другое Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

Екатеринбург → Другое Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->

Екатеринбург → Другое Может встретимся и узнаем друг друга? )

Екатеринбург → Другое Прогуляться в любое время

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