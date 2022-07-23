Екатеринбург
Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

фото пользователя Tanyarockwell
прогуляться, перекусить

Чтобы собираться для игр в настолки ,в различные патигеймс и все в этом роде ) Хочется как в сериалах "Друзья","Как я встретил вашу маму","Теория большого взрыва"😀идеал дружбы.Это было бы наверно слишком идеально,но мечтать не вредно )

От пользователя @Tanyarockwell

1 участник
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