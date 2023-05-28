Екатеринбург
Интересные мысли и общение.
пообщаться
От пользователя @art4
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
прогуляться и попить кофе
Екатеринбург → Другое
Найти подругу)
Екатеринбург → Другое
Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)
Екатеринбург → Другое
Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться
Екатеринбург → Другое
Провести время
Екатеринбург → Другое
Давайте делиться впечатлениями.
Екатеринбург → Другое
Поиграть в герои 3))
Екатеринбург → Другое
Позагорать в черте города
Екатеринбург → Другое
Общение про разное, в "аллее болтовни"
Екатеринбург → Другое
Сходить в кино кататься на велосипеде
Екатеринбург → Другое
Перекусить в кафе
Екатеринбург → Другое
Провести время с приятным человеком.
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!