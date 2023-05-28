пообщаться

От пользователя @art4

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Екатеринбург → Другое Провести время с приятным человеком.

Екатеринбург → Другое Перекусить в кафе

Екатеринбург → Другое Сходить в кино кататься на велосипеде

Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Поиграть в герои 3))

Екатеринбург → Другое Провести время

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое прогуляться и попить кофе

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