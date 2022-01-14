Екатеринбург
Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать
прогуляться, перекусить
Хочу найти компанию весёлых людей, с которыми можно совершать налёты в бары или под вино встречать рассвет(по выходным)
От пользователя @Viktor_L
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