прогуляться, перекусить

От пользователя @Lisaa

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Екатеринбург → Другое Расскажи как прошел твой день?✨

Екатеринбург → Другое Провести время с приятным человеком.

Екатеринбург → Другое Затусить на гикфесте 5 сентября

Екатеринбург → Другое В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

Екатеринбург → Другое Ищу людей для контента на твич.

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

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