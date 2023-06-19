прогуляться, перекусить

От пользователя @Alex1206

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Екатеринбург → Другое Не чего не хочу

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Мама в декрете

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое поболтать на различные темы

Екатеринбург → Другое Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

Екатеринбург → Другое Перекусить в кафе

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