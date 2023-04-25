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От пользователя @Alenka20

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Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Идём вместе на ночь музыки?

Екатеринбург → Другое собраться в большой компании

Екатеринбург → Другое Расскажи как прошел твой день?✨

Екатеринбург → Другое Интересные мысли и общение.

Екатеринбург → Другое Хочу найти собеседника на любые темы.

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