Екатеринбург
Хочу найти подругу🥺😔
прогуляться, перекусить
От пользователя @Motoniash
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Общение про разное, в "аллее болтовни"
Екатеринбург → Другое
Провести время
Екатеринбург → Другое
Прогуляться
Екатеринбург → Другое
Погулять вечером
Екатеринбург → Другое
Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу,общения,отдых, прогулки, секретки😌
Екатеринбург → Другое
Затусить на гикфесте 5 сентября
Екатеринбург → Другое
Погулять в парке
Екатеринбург → Другое
Академический на связи
Екатеринбург → Другое
Погнали в горы
Екатеринбург → Другое
Может встретимся и узнаем друг друга? )
Екатеринбург → Другое
Ищу, подруг, всегда за любой кипишь
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!