прогуляться, перекусить

От пользователя @Motoniash

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Екатеринбург → Другое Ищу, подруг, всегда за любой кипишь

Екатеринбург → Другое Может встретимся и узнаем друг друга? )

Екатеринбург → Другое Погнали в горы

Екатеринбург → Другое Академический на связи

Екатеринбург → Другое Погулять в парке

Екатеринбург → Другое Затусить на гикфесте 5 сентября

Екатеринбург → Другое Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

Екатеринбург → Другое Провести время

Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

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