Екатеринбург
Хочу найти единомышленников по хобби
собрать компанию
Fpv пилотов или консольщиков Ps. Можно и кофя попить
От пользователя @bimasique
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