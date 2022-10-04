Fpv пилотов или консольщиков Ps. Можно и кофя попить

От пользователя @bimasique

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Екатеринбург → Другое Погнали вечером в бар

Екатеринбург → Другое В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

Екатеринбург → Другое Погнали в горы

Екатеринбург → Другое прогуляться и попить кофе

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