Екатеринбург
Хочу найти единомышленников по хобби

фото пользователя bimasique
собрать компанию

Fpv пилотов или консольщиков Ps. Можно и кофя попить

От пользователя @bimasique

1 участник
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