Екатеринбург
Главное - встретиться с классными людьми!
- Немного о себе в профиле!
- Может быть это будет классная вечерняя посиделки или ночевка в полном отрубе после полуночной тусы?)
Если ты ни разу не был в ночном баре или клубе (?), то как по мне очень много потерял, поэтому я думаю, что со мной принять эту "религию тусовок" будет проще, круче и интереснее!)
- Алкоголь ✅ 🍷
От пользователя @TRUSHA
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