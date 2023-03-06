Екатеринбург

прогуляться, перекусить

- Немного о себе в профиле!



- Может быть это будет классная вечерняя посиделки или ночевка в полном отрубе после полуночной тусы?)



Если ты ни разу не был в ночном баре или клубе (?), то как по мне очень много потерял, поэтому я думаю, что со мной принять эту "религию тусовок" будет проще, круче и интереснее!)



- Алкоголь ✅ 🍷