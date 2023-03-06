Екатеринбург
Главное - встретиться с классными людьми!

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прогуляться, перекусить

- Немного о себе в профиле!

- Может быть это будет классная вечерняя посиделки или ночевка в полном отрубе после полуночной тусы?)

Если ты ни разу не был в ночном баре или клубе (?), то как по мне очень много потерял, поэтому я думаю, что со мной принять эту "религию тусовок" будет проще, круче и интереснее!)

- Алкоголь ✅ 🍷

От пользователя @TRUSHA

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