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От пользователя @WarCat

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Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Екатеринбург → Другое Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое Почему бы и не погулять.

Екатеринбург → Другое Идём вместе на ночь музыки?

Екатеринбург → Другое Сходить на рок-концерт

Екатеринбург → Другое Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

Екатеринбург → Другое Расскажи как прошел твой день?✨

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