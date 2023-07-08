прогуляться, перекусить

От пользователя @Qwe1

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Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое Перекусить и попить кофейку

Екатеринбург → Другое Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Екатеринбург → Другое Ищу людей для контента на твич.

Екатеринбург → Другое Поиграть в бильярд 🙂

Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое Киношка, велик или просто гулять)

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