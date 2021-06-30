прогуляться, перекусить

От пользователя @Kulibin.D

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Екатеринбург → Другое Прокатиться на велосипедах

Екатеринбург → Другое Хочу погулять в парке

Екатеринбург → Другое Я хочу прогуляться

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

Екатеринбург → Другое Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

Екатеринбург → Другое Покататься на коньках

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

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