Екатеринбург
Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

фото пользователя Kulibin.D
прогуляться, перекусить

От пользователя @Kulibin.D

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