Екатеринбург
Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kulibin.D
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