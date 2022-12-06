прогуляться, перекусить

От пользователя @DaKi

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Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

Екатеринбург → Другое Затусить на гикфесте 5 сентября

Екатеринбург → Другое Сходить вместе вечером в кино

Екатеринбург → Другое По общаться,погулять,сходить куда нибудь

Екатеринбург → Другое Ищу подругу для общения и отдыха.

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