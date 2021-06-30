Екатеринбург

18 сентября на сцене Учебного театра ЕГТИ (ул. Карла Либкнехта, 38) состоится премьерный показ спектаклей в рамках финала Международной профессиональной Лаборатории «Твое время». В 13:00 и 15:00. Кто хотел бы сходить.

От пользователя @Vladimisavel

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