Екатеринбург
бесплатные спектакли

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сходить на мероприятие

18 сентября на сцене Учебного театра ЕГТИ (ул. Карла Либкнехта, 38) состоится премьерный показ спектаклей в рамках финала Международной профессиональной Лаборатории «Твое время».
В 13:00 и 15:00. Кто хотел бы сходить.

От пользователя @Vladimisavel

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