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От пользователя @Nataa

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Екатеринбург → Другое Перекусить и попить кофейку

Екатеринбург → Другое Мама в декрете

Екатеринбург → Другое Погнали вечером в бар

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Екатеринбург → Другое Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

Екатеринбург → Другое Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

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