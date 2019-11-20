прогуляться, перекусить

От пользователя @Danillium

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Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Ищу компанию на концерт Big love show 12 февраля.

Екатеринбург → Другое Сходить в кино на фильм «Вышка» в 1:05 в Гринвиче.

Екатеринбург → Другое Погнали вечером в бар

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

Екатеринбург → Другое Я хочу прогуляться

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