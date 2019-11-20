Екатеринбург
Академический
прогуляться, перекусить
От пользователя @Danillium
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Прогулка природа романтика
Екатеринбург → Другое
Я хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, перекусить😀
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Екатеринбург → Другое
Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Погнали вечером в бар
Екатеринбург → Другое
Найти подругу
Екатеринбург → Другое
Хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Ищу друзей
Екатеринбург → Другое
Сходить в кино на фильм «Вышка» в 1:05 в Гринвиче.
Екатеринбург → Другое
Ищу компанию на концерт Big love show 12 февраля.
Екатеринбург → Другое
Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!