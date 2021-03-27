Ярославль
Сходить в спортзал, или на фитнес тренировку
В зал куда я хожу, либо по вашему предложению потренить на вашей площадке. Если вы меня прокачаете железом - будет супер, если просто побегать попрыгать, я тоже не против.
От пользователя @DJ_Tee_Han
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