собрать компанию

Ку! В поиске одиноких душ, которые хотят проводить хорошо время.

Давай соберем компанию от 3х и больше человек, мы будем как те самые друзья во всяких позитивных влогах на ютубе.

Возраст: от 18 до 28

Предпочтения: Злобу и токсичность не приветствуем, приветствуем добрых и дружелюбных людей.

Увлечения: здорово, если они у тебя как минимум будут. А так от творчества до внятного отношения к фильмам, аниме, сериалам,спорту,музыке,путешествиям, да даже просто котикам. Будь интересным и общительным 🤍

Движ: походы, залететь в кафе/ рестораны, клуб, пикник на природе, посиделки на квартире/ покатушки на чем то, всё от наших возможностей.