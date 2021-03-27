Ярославль
Сформировать компанию и создавать весёлые походы
Ку! В поиске одиноких душ, которые хотят проводить хорошо время.
Давай соберем компанию от 3х и больше человек, мы будем как те самые друзья во всяких позитивных влогах на ютубе.
Возраст: от 18 до 28
Предпочтения: Злобу и токсичность не приветствуем, приветствуем добрых и дружелюбных людей.
Увлечения: здорово, если они у тебя как минимум будут. А так от творчества до внятного отношения к фильмам, аниме, сериалам,спорту,музыке,путешествиям, да даже просто котикам. Будь интересным и общительным 🤍
Движ: походы, залететь в кафе/ рестораны, клуб, пикник на природе, посиделки на квартире/ покатушки на чем то, всё от наших возможностей.
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Общаться на любые темы
Кто хочет хорошо провести время, буду рад взаимной дружбы со всеми
Прогуляться
Выпить вина и поболтать
Сходить в спортзал, или на фитнес тренировку
С удовольствием схожу в кафе или бар)
Вечеринку века
Может встретимся, посмотрим в телефоны? Что скажешь?
Сходить в Пинта-паб
Погулять, и по пивку
Прокатится на мотоцикле, прогуляться, перекусить
Просто помолчать, можно даже обсудить небо.
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