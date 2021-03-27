прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleno4ka27

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Ярославль → Другое Может встретимся, посмотрим в телефоны? Что скажешь?

Ярославль → Другое Выпить вина и поболтать

Ярославль → Другое Погулять, и по пивку

Ярославль → Другое С удовольствием схожу в кафе или бар)

Ярославль → Другое Ищу общение с классными людьми❤️‍🩹

Ярославль → Другое Сходить в Пинта-паб

Ярославль → Другое Просто помолчать, можно даже обсудить небо.

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