Ярославль
Может встретимся, посмотрим в телефоны? Что скажешь?

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Вот было бы круто найти человека с которым можно обсуждать все на свете, веть это и есть счастье делиться тем, что тебя радует?

От пользователя @Colorblind

1 участник
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