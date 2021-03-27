Ярославль: найди компанию. Новые события

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фото пользователя yaalka прогуляться, перекусить

Выпить вина и поболтать

@yaalka


фото пользователя AlexisBonder пообщаться

Просто помолчать, можно даже обсудить небо.

@AlexisBonder


фото пользователя Pupsik пообщаться

Общаться на любые темы

@Pupsik


фото пользователя Yana013 прогуляться, перекусить

С удовольствием схожу в кафе или бар)

@Yana013


фото пользователя Aleno4ka27 прогуляться, перекусить

С общительным парнем)

@Aleno4ka27


фото пользователя vladda прогуляться, перекусить

Покушать рыбы

@vladda


фото пользователя vladda прогуляться, перекусить

Вечеринку века

@vladda


фото пользователя Colorblind пообщаться

Может встретимся, посмотрим в телефоны? Что скажешь?

@Colorblind


фото пользователя PAVLINA08 прогуляться, перекусить

Прокатится на мотоцикле, прогуляться, перекусить

@PAVLINA08


фото пользователя Laif прогуляться, перекусить

Кто хочет хорошо провести время, буду рад взаимной дружбы со всеми

@Laif


фото пользователя Colorblind пообщаться

Расскрасить серость будней наших дней

@Colorblind


фото пользователя Ewgeniy прогуляться, перекусить

Погулять на улице

@Ewgeniy


фото пользователя Main прогуляться, перекусить

Погулять, и по пивку

@Main


фото пользователя Alex_Lonely сходить на мероприятие

Идём в парк?!

@Alex_Lonely


фото пользователя Trof пообщаться

Ищу общение с классными людьми❤️‍🩹

@Trof


фото пользователя marti собрать компанию

Собрать компанию

@marti


фото пользователя Makap прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Makap


фото пользователя DJ_Tee_Han прогуляться, перекусить

Сходить в Пинта-паб

@DJ_Tee_Han


фото пользователя DJ_Tee_Han прогуляться, перекусить

Сходить в спортзал, или на фитнес тренировку

@DJ_Tee_Han


фото пользователя 4567 прогуляться, перекусить

Прогулятся

@4567


Как найти друзей в г. Ярославль

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

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