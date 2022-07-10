Якутск
Приглашаю поиграть можно в ваш телефончик :)
собрать компанию
От пользователя @igorzuy
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Якутск
Якутск → Другое
Ищу людей, которые хотят получить от лета максимум впечатлений.
Якутск → Другое
Го дегустационный тур по якт 😹
Якутск → Другое
Идём гулять?
Якутск → Другое
Может кино сходить?
Якутск → Другое
Играть в фоллгайс
Якутск → Другое
Пойти потанцевать в клуб:)
Якутск → Другое
В любом кофе в обед
Якутск → Другое
Научное чаепитие
Якутск → Другое
Есть геншинисты тут?
Хочешь найти новых друзей в городе Якутск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Якутск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!