прогуляться, перекусить

От пользователя @Vika123

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Якутск → Другое Есть геншинисты тут?

Якутск → Другое Может кино сходить?

Якутск → Другое В любом кофе в обед

Якутск → Другое Пойти потанцевать в клуб:)

Якутск → Другое Го дегустационный тур по якт 😹

Якутск → Другое Приглашаю поиграть можно в ваш телефончик :)

Якутск → Другое Ищу людей, которые хотят получить от лета максимум впечатлений.

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