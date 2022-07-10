Якутск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Kihicheen сходить на мероприятие

Го дегустационный тур по якт 😹

@Kihicheen


фото пользователя Serega80 прогуляться, перекусить

В любом кофе в обед

@Serega80


фото пользователя RobertGent пообщаться

Научное чаепитие

@RobertGent


фото пользователя Saas прогуляться, перекусить

Пойти потанцевать в клуб:)

@Saas


фото пользователя Mati прогуляться, перекусить

Ищу людей, которые хотят получить от лета максимум впечатлений.

@Mati


фото пользователя EsDeath пообщаться

Есть геншинисты тут?

@EsDeath


фото пользователя igorzuy собрать компанию

Приглашаю поиграть можно в ваш телефончик :)

@igorzuy


фото пользователя igorzuy другое

Играть в фоллгайс

@igorzuy


фото пользователя Vika123 прогуляться, перекусить

Идём гулять?

@Vika123


фото пользователя Asssii5 прогуляться, перекусить

Может кино сходить?

@Asssii5


Как найти друзей в г. Якутск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: