пообщаться

От пользователя @Delechka

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Воронеж → Другое Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

Воронеж → Другое Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Воронеж → Другое Сходим в кино или театр

Воронеж → Другое Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

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