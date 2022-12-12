Воронеж
Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками
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От пользователя @Delechka
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Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).
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Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)
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