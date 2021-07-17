прогуляться, перекусить

От пользователя @Mar38

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Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Воронеж → Другое Кто научит играть в pubg?) Fpp

Воронеж → Другое У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Сходим в кино или театр

Воронеж → Другое Погулять по городу

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