Воронеж
Выезд в Белый колодец
активный отдых
Я буду на мотыке, но не против компании на машинах
От пользователя @Arki
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Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.
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