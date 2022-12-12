Я буду на мотыке, но не против компании на машинах

От пользователя @Arki

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Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Воронеж → Другое Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Воронеж → Другое Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Кто научит играть в pubg?) Fpp

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