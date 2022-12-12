Воронеж
Выезд в Белый колодец

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активный отдых

Я буду на мотыке, но не против компании на машинах

От пользователя @Arki

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Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

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