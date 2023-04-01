Воронеж
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От пользователя @EvgenyVoroneg
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Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.
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Всем привет!
Воронеж → Другое
Прогуляться
Воронеж → Другое
Можем попить кофе или что-то погорячее
Воронеж → Другое
Погулять по городу
Воронеж → Другое
Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)
Воронеж → Другое
Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))
Воронеж → Другое
Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.
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Давайте создадим балдёжный природный вайб)))
Воронеж → Другое
Прогуляться, перекусить
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У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?
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В пятницу в Олимпик
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