Воронеж
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Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

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Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))

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Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

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Давайте создадим балдёжный природный вайб)))

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В пятницу в Олимпик

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