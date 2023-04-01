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От пользователя @Stasa24

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Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

Воронеж → Другое На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

Воронеж → Другое Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe

Воронеж → Другое Кто научит играть в pubg?) Fpp

Воронеж → Другое Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Воронеж → Другое Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

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