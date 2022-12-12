Воронеж
Воронеж. Буду рада найти подругу

фото пользователя Tata142
прогуляться, перекусить

Разносторонняя личность, в кратце о мне в профиле. 🦊🍂 буду рада обменяться опытом, знаниями, да и просто мило поболтать где нибудь в уютном местечке ☺️
Тг: tara_raven

От пользователя @Tata142

12 участников
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