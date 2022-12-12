Воронеж
В пятницу в Олимпик
активный отдых
От пользователя @777sts7777
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Воронеж
Воронеж → Другое
Прогуляться, перекусить
Воронеж → Другое
Рада буду прогуляться , найти новые знакомство
Воронеж → Другое
Встречаться
Воронеж → Другое
Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)
Воронеж → Другое
Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие
Воронеж → Другое
Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.
Воронеж → Другое
Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃
Воронеж → Другое
Прогулка по городу
Воронеж → Другое
На Кудыкину гору в 13:00
Воронеж → Другое
Давайте создадим балдёжный природный вайб)))
Воронеж → Другое
Выезд в Белый колодец
Воронеж → Другое
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!