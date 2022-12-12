активный отдых

От пользователя @777sts7777

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое Выезд в Белый колодец

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Прогулка по городу

Воронеж → Другое Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

Воронеж → Другое Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!