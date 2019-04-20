пообщаться

От пользователя @Bogdanchik

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Воронеж → Другое Я ищу подругу чтобы прогулятся в парке и узнать друг друга поближе

Воронеж → Другое Покататься на эндуриках

Воронеж → Другое На Кудыкину гору в 13:00

Воронеж → Другое Ищу подругу для общения и дальнейшей дружбы 👯‍♀️

Воронеж → Другое Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

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