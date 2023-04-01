Воронеж
У Молодежки есть очень вкусная шаверма и Кофелайк рядом, пройдемся? 🙃
прогуляться, перекусить
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