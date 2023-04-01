прогуляться, перекусить

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Воронеж → Другое Всем привет!

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Мне хочется в тихое красивое место у водоёма.

Воронеж → Другое Прогулка по городу

Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Кому нечем заняться в воскресенье, давайте скучать вместе 😊

Воронеж → Другое Можем сходить в бар

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое Пройтись по району

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