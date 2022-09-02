Воронеж
Сходить в кино

прогуляться, перекусить

Посмотреть фильм который выберем вместе, а потом вместе пройтись по городу и обсудить фильм

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