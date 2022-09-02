Посмотреть фильм который выберем вместе, а потом вместе пройтись по городу и обсудить фильм

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Воронеж → Другое Пройтись по району

Воронеж → Другое Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

Воронеж → Другое У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Воронеж → Другое Найди подругу или /парня)

Воронеж → Другое Можем сходить в бар

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Воронеж → Другое Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))

Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!