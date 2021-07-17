прогуляться, перекусить

От пользователя @Pelagea27102015

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Воронеж → Другое Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Воронеж → Другое Посидеть отдохнуть, нужна компания и поговорить так хочется))

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

Воронеж → Другое Прогулка по городу

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