Воронеж
Пройтись по району
прогуляться, перекусить
Живу в Малышево
От пользователя @Arbuzik
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Воронеж
Воронеж → Другое
Гулять и отдыхать
Воронеж → Другое
Хочу найти с кем можно поиграть в tower of fantasy или Warframe
Воронеж → Другое
На Кудыкину гору в 13:00
Воронеж → Другое
Выпить пива
Воронеж → Другое
Выезд в Белый колодец
Воронеж → Другое
Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками
Воронеж → Другое
Если нет планов на Новый год,то пиши мне я это исправлю🥂😎😅
Воронеж → Другое
Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted
Воронеж → Другое
Всем привет!
Воронеж → Другое
Прогулка, общение, Центральный/Ленинский р-н
Воронеж → Другое
Прогуляться вместе
Воронеж → Другое
Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.
Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!