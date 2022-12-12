прогуляться, перекусить

От пользователя @VikaKotik

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Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

Воронеж → Другое У тебя есть ощущение, что как-то неправильно живёшь эту жизнь?

Воронеж → Другое Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

Воронеж → Другое Прогуляться на природе

Воронеж → Другое Можем попить кофе или что-то погорячее

Воронеж → Другое Погулять по городу

Воронеж → Другое В пятницу в Олимпик

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

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