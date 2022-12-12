Воронеж
Прогуляться вместе

фото пользователя Artem27842
другое

Пообщаться о всем и поразглядывать Семилуки

От пользователя @Artem27842

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Воронеж

маленькое фото пользователя Janne
Воронеж → Другое

Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

маленькое фото пользователя Evgen_40
Воронеж → Другое

Кто хочет погулять по городу, поболтать, посидеть в парке)

маленькое фото пользователя Tata142
Воронеж → Другое

Воронеж. Буду рада найти подругу

маленькое фото пользователя Slav001
Воронеж → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Walentina
Воронеж → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя TeRi_Zx
Воронеж → Другое

Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

маленькое фото пользователя Tatd
Воронеж → Другое

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

маленькое фото пользователя A_l_i_m
Воронеж → Другое

Гулять и отдыхать

маленькое фото пользователя Yasya_Lazneva
Воронеж → Другое

Если нет планов на Новый год,то пиши мне я это исправлю🥂😎😅

маленькое фото пользователя Elizaveta_21
Воронеж → Другое

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

маленькое фото пользователя Lidia_Rajkin814
Воронеж → Другое

Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).

маленькое фото пользователя Sara_Parker
Воронеж → Другое

Ищу подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Воронеж?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Воронеж, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!