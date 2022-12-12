прогуляться, перекусить

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Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

Воронеж → Другое Буду очень рад погулять пообщаться

Воронеж → Другое Буду рада новым интересным знакомствам. Прогуляться, пообщаться.

Воронеж → Другое Было бы неплохо попить пивка и пообщаться на разные темы.

Воронеж → Другое Гулять и отдыхать

Воронеж → Другое Пошли в кино 🍿

Воронеж → Другое Хочется сходить погулять или попасть на какое-нибудь мероприятие

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