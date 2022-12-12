Воронеж
Прогуляться перекусить

прогуляться, перекусить

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Какие планы на выходные? Может погуляем?)

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