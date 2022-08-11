Воронеж
Прогуляться на природе
прогуляться, перекусить
Иногда хочется просто поболтать ни о чем- отвлечься от суеты
От пользователя @Alex2578
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